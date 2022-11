Gewerkschaft fordert für Fahrradboten 2.000 Euro Mindestlohn

Bei den diesjährigen Herbstlohnrunden will die Gewerkschaft vida für die Radzusteller und Radzustellerinnen einen Brutto-Mindestlohn von 2.000 Euro herausschlagen. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 1.593 Euro monatlich. Am Montag starten in dieser Branche die Kollektivvertragsverhandlungen. Viele Zusteller arbeiten nach wie vor als Selbstständige oder freie Dienstnehmer. Einen Kollektivvertrag gibt es seit 2020.

SN/APA (dpa) Symbolbild/Marcus Bran Gewerkschaft will für Fahrradboten kräftige Lohnerhöhung

"Der Bereich der Fahrradzustellung muss endlich aus dem Niedriglohnsektor gehoben werden. Insbesondere die EssenszustellerInnen haben auch währende der Pandemie dafür gesorgt, dass Österreich am Laufen geblieben ist", so Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, am Freitag laut einer Aussendung.