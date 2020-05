Gewerkschaft kritisiert Personalknappheit in Bäckereien

Die Bäckereien leiden wie alle Branchen unter der Coronakrise. Mitten in dieser Krise kommt nun herbe Kritik an den Wiener Bäckerei-Unternehmen durch die Produktionsgewerkschaft Pro-Ge. Die Betriebe würden zwar durchwegs die Kurzarbeit nützen und so Beschäftigung sichern, aber gleichzeitig werde deutlich zu wenig Personal in den Filialen eingesetzt. Damit erhöhe sich der Arbeitsdruck.

SN/APA (dpa)/Rainer Jensen Kritik an Wiener Bäckereien