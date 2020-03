Gewerkschaft lobt Firmen für Kurzarbeit

Die Gewerkschaft der Privatangestellten, GPA-djp, lobt die Firmen, die ihre Mitarbeiter nicht vor die Tür setzen, sondern auf Kurzarbeit umstellen. Dies sei "ein mustergültiges Instrument, um in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise möglichst viele Arbeitsplätze und den Fortbestand von Unternehmen zu sichern", erklärte GPA-Chefin Barbara Teiber am Samstag in einer Aussendung.

SN/APA/HANS PUNZ GPA-Chefin Teiber: "Ein mustergültiges Instrument"