Gewerkschaft schaltet in den Kampfmodus

Die Gewerkschaft Vida fordert von den Arbeitgebern ein Vorziehen der Lohnverhandlungen und brandmarkt gleichzeitig einige als Ausbeuter.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die bevorstehenden Lohnverhandlungen angesichts der hohen Inflation und der steigenden Energiepreise nicht einfach werden. Die Gewerkschaften tun allerdings derzeit das Ihre, dass die Ausgangsposition noch schwieriger wird. Die Dienstleistungsgewerkschaft Vida drängt wegen der rasanten Teuerung darauf, die in ihren Branchen regulär im Frühjahr stattfindenden Kollektivvertragsverhandlungen in den Herbst vorzuziehen. Denn die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen reichten nicht aus und kämen viel zu spät, sagte Vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit am Mittwoch.

...