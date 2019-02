Gewerkschaft sieht Opel-Werk in Wien-Aspern bedroht

Unter den mehr als tausend Mitarbeitern im Opel-Werk in Wien-Aspern herrscht Verunsicherung. Betriebsrat und Gewerkschaft sehen den Standort durch den drastischen Sparkurs des vom französischen PSA-Konzern übernommenen deutschen Autobauers in Gefahr. Sie klagen gegen einen bereits erfolgten Lohnverzicht, weil sich die Geschäftsführung nicht an Abmachungen halte, teilten sie am Dienstag mit.

Klage gegen Lohnkürzung in Wiener Opel-Werk