Gewerkschaft will Prämien nur als Zubrot

Differenz zwischen Einmalprämie und KV-Erhöhung mit gut 100.000 Euro errechnet. Jüngste KV-Runde ergab real 0,95 Prozent Lohnplus.

Warnstreiks, Lohnforderungen über 12 Prozent und viele Stunden am Verhandlungstisch - die jüngste Lohnrunde um neue Kollektivverträge (KV) hatte es in sich. Für die Sozialpartner, die Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, waren die oft nächtelangen Verhandlungen fordernd wie kaum je zuvor. Die einen verlangten die Abdeckung der hohen Inflation im KV, um Kaufkraft dauerhaft zu erhalten. Die anderen warnten davor, durch fixe Lohnerhöhungen die Personalkosten in Zukunft zu erhöhen, und boten stattdessen Einmalzahlungen.

Im Rückblick ergeben sich für die vergangenen zwölf Monate - 1. Juli 2022 bis Ende Juni 2023 - durchschnittliche Erhöhungen der Löhne und Gehälter von 8,7 Prozent für 1,5 Millionen Angestellte in 120 Kollektivverträgen in Österreich. Das haben Wirtschaftsforscher des Economica-Instituts im Auftrag der Gewerkschaft GPA festgestellt. Dem steht im selben Zeitraum eine durchschnittliche Inflation von 7,75 Prozent gegenüber, der Mittelwert der jährlichen Teuerung in den jüngsten zwölf Monaten.

Daraus ergibt sich im Durchschnitt für jede Arbeitnehmerin und für jeden Arbeitnehmer ein realer Lohnzuwachs von inflationsbereinigt 0,95 Prozent. Damit habe "die Gewerkschaft GPA über die Branchen hinweg Gehaltserhöhungen deutlich über der Teuerungsrate ausverhandelt", sagt GPA-Vorsitzende Barbara Teiber. Für das Jahr 2022 weist die Statistik Austria eine Inflation von 8,6 Prozent aus.

In Summe setzten GPA-Verhandler Lohnerhöhungen in Höhe von 5,7 Mrd. Euro für die Angestellten durch, zusätzlich wurden Prämien über 80 Millionen Euro ausverhandelt. Für knapp 38.000 Lehrlinge gab es Erhöhungen der Lehrlingseinkommen und Prämien von 61 Millionen Euro.

Prämien und Einmalzahlungen lehnen die GPA-Gewerkschafter weiterhin strikt ab, wenn es darum geht, die Teuerungsrate abzudecken. Teiber pocht wie in den zurückliegenden KV-Verhandlungen auf nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhungen, Einmalzahlungen oder Prämien werde man lediglich als "nettes Zubrot" akzeptieren.

Das von Gewerkschaften ins Treffen geführte Argument, Einmalzahlungen würden kurzfristig helfen, in den Folgejahren aber wirkungslos verpuffen, hat das Economica-Institut unter die Lupe genommen. Auf Basis mehrerer Berufskarrieren - etwa in den Sparten Handel, Banken, Metallindustrie oder IT - wurden modellhaft Lebenseinkommen durchgerechnet. Dabei zeigte sich, dass bei einer Abgeltung der Inflationsrate durch Einmalprämie Arbeitnehmer nach einer 50-jährigen Berufskarriere um etwa 115.000 Euro weniger Lohn erhalten würden als bei dauerhafter Abgeltung im KV. Bei einer 25-jährigen Laufbahn würde die Differenz rund 76.100 Euro betragen - den Wert mehrerer Mittelklasseautos.

Die Differenz ergebe sich, weil nach der Einmalzahlung auf dem tieferen Vorjahreswert aufgebaut werde - und in der Folge Steigerungen wegfallen wie beim Zinseszinseffekt. In beiden Fällen wurden jährliche KV-Lohnerhöhungen im Mittel der Jahre 2013 bis 2021 von rund 3 Prozent unterstellt. Weil mit Mindestgehältern gerechnet wurde, zeigten die Ergebnisse "die Unterkante des bewegten Volumens". Für Teiber sind Einmalzahlungen "die schlimmste und kontraproduktivste Maßnahme" für den Aufbau von Eigentum.