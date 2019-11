Gewerkschaften erhöhen den Druck in der Herbstlohnrunde

In der Herbstlohnrunde ist Sand im Getriebe. Sowohl im Handel mit seinen knapp 500.000 Beschäftigten als auch in der Gießereiindustrie fühlen sich die Belegschaftsvertreter nicht so richtig ernstgenommen. In St. Pölten versammelten sich am Donnerstag laut Gewerkschaft über hundert Betriebsräte und beschlossen eine Resolution für Betriebsversammlungen - falls sich die Arbeitgeber nicht bewegen.

SN/APA (GPA-DJP)/UNBEKANNT Betriebsrätekonferenz in St. Pölten