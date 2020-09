Gewessler bei Schweizer Präsidentin

Am Tag vor der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels trifft sich die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Donnerstag mit Delegationen aus Österreich, Deutschland, Italien und der EU in Locarno. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist dabei, bestätigte ihre Sprecherin der APA am Donnerstag. Im Zentrum der Gespräche steht die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.

SN/APA/BARBARA GINDL Leonore Gewessler reist in die Schweiz