Gewessler knüpft Steuermillionen an Klimabedingungen

Umweltministerin Leonore Gewessler will die Gewährung von Steuerhilfen an Coronakrisen-gebeutelte Unternehmen an Klimabedingungen knüpfen, sagte sie im "Standard". Das soll in den Augen der Grünen Ministerin auch bei der AUA so sein. Gewessler würde zudem gern Klima-Investitionen vorziehen.

SN/APA/HANS PUNZ Gewessler hält den Klimaschutz hoch