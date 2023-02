Gewessler ruft weiter zum Energiesparen auf

Die für Energie zuständige Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) ruft weiter zum Energiesparen auf. "Wir sind noch nicht über den Berg", sagte Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz. "Je mehr Gas wir sparen, desto voller bleiben die Speicher für den nächsten Winter." Laut der AGSI-Datenbank der europäischen Gasspeicherbetreiber sind Österreichs Gasspeicher derzeit noch zu 76 Prozent voll - das ist ein Rekordwert für Anfang Februar.

Auch wenn die Versorgung in diesem Winter gesichert sei, sei der sorgsame Umgang mit Energie weiter das Gebot der Stunde. "Über den Berg sind wir dann, wenn wir raus sind aus der Erpressbarkeit Putins", so die Ministerin. Das Energiesparen gilt nicht nur für Gas sondern auch für Strom. Laut Daten des Stromnetzbetreibers APG wird in Wintermonaten rund ein Drittel des Stroms in Gaskraftwerken erzeugt.

Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Drosselung der russischen Lieferungen ist Erdgas in Europa knapp. Der Engpass führte zu hohen Preissprüngen, nicht nur bei Gas, sondern auch bei anderen Energieträgern wie Strom, Heizöl oder Pellets. Im Großhandel sinken die Preise seit kurzem. Experten erwarten, dass die niedrigeren Preise in den nächsten Monaten auch bei den Endkunden ankommen werden.