Gewessler will Menschen für Energiegemeinschaften begeistern

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will möglichst viele Menschen für die neuen Energiegemeinschaften begeistern, bei denen sich jeder Verbraucher auch als Erzeuger engagieren kann - etwa mit PV am eigenen Haus oder über eine Beteiligung an einem Windrad. Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) will man mit reduzierten Netztarifen und einer Energieabgaben-Befreiung unterstützen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER In der Anfangszeit sollen EEG tatkräftig unterstützt werden