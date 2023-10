Gips mit Grips endlos im Kreislauf

Porr, Saubermacher und Saint-Gobain starten Gemeinschaftsprojekt.

Österreich schlägt ein neues Kapitel in Richtung Kreislaufwirtschaft auf. In Stockerau, 25 Kilometer nordwestlich von Wien, entsteht die erste Gips-Recycling-Anlage des Landes. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Baukonzerns Porr, des Entsorgungsunternehmens Saubermacher und des Trockenbauspezialisten Saint-Gobain. Sie haben die Tochtergesellschaft GzG Gipsrecycling GmbH in Stockerau gegründet, an der sie jeweils ein Drittel der Anteile halten. Die Investitionskosten belaufen sich auf sieben Millionen Euro.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler spricht von einem Leuchtturmprojekt. Bei der Gipsrecyclinganlage handle es sich um "Kreislaufwirtschaft at its best", ein Paradebeispiel für die komplette Wiederverwertung eines Rohstoffes.

Die Gipsrecyclinganlage soll über eine Jahreskapazität von rund 60.000 Tonnen verfügen - und damit in der Lage sein, den Bedarf im Osten Österreichs abzudecken. Aus dem recycelten Material sollen im Rigips-Werk von Saint-Gobain in Bad Aussee wieder frische Gipsplatten entstehen. Die Sammlung und Vorbehandlung erfolgt durch Porr und Saubermacher.

Gips habe die Eigenschaft, dass er endlos wiederverwertbar ist, sagt Peter Giffinger, Chef der Österreich-Tochter von Saint-Gobain, auf dessen Produktionsliste die Baustoffmarken Rigips und Isover stehen. Die Zusammenarbeit mit den Partnern ermögliche nach entsprechender Aufbereitung erstmals die Gewinnung von Gips aus Bauschutt in großem Stil. "Wir betreten mit der sortenreinen Trennung auf den Baustellen in Österreich Neuland", sagt Porr-Manager Josef Plein. Derzeit teste man den optimalen Grad der Zerkleinerung zur Weiterverarbeitung des Abbruchmaterials. Eine Voraussetzung für erfolgreiches Recycling sei die Menge, unterstreicht Saubermacher-Vorstandschef Ralf Mittermayr. Der Aufwand rechne sich nur, wenn genügend Material angeliefert werde.

Durch recycelten Gips könne die Versorgung durch direktem Abbau beträchtlich verlängert werden. Die Gewinnung durch Rauchgasentschwefelung verliert an Stellenwert. Zusätzlich fallen durch die Wiederverwertung von Gips auch die Kosten für die Deponielagerung weg.