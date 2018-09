Global Wealth Report: Wo die Reichen reicher werden

Rund um den Globus profitierten Anleger von der guten Entwicklung der Aktienmärkte. Die Österreicher bleiben trotzdem börsenscheu.

Die Welt wird reicher: Die globalen Geldvermögen wuchsen im Vorjahr um 7,7 Prozent. Insgesamt sind es 168,3 Billionen Euro, die private Haushalte in Form von Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapiere sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds besitzen, berechnete der Versicherer Allianz im "Global Wealth Report 2018". Österreicher besitzen im Durchschnitt 54.000 Euro pro Kopf. Das Land liegt vor Deutschland auf dem 17. Platz. Am reichsten sind die Schweizer mit 174.000 Euro Netto-Geldvermögen pro Kopf vor den USA mit 169.000 Euro.

"Nie zuvor in der Geschichte hat sich der materielle Wohlstand so vieler Menschen in so kurzer Zeit so radikal verbessert", erklärt Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte. Die wirtschaftliche Erholung brachte eine starke Entwicklung der Aktienmärkte. Größter Gewinner der boomenden Börsen sind die Amerikaner. Ihre Vermögen legten im Schnitt um 8,5 Prozent zu.

In Österreich sieht die Lage anders aus: Das Vermögen stieg zwar, allerdings nur um 3,3 Prozent. Die Österreicher blieben dem Sparbuch treu: Mit knapp 80 Prozent floss im Vorjahr der Großteil der frischen Spargelder in Bankeinlagen. "Die privaten Sparanstrengungen sind hierzulande praktisch im Sand verlaufen", kommentiert Martin Bruckner, Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich. Im Durchschnitt der letzten sechs Jahre erzielten die heimischen Haushalte eine reale Rendite von weniger als 1 Prozent. Dies sei mit Abstand der schlechteste Wert im Euroraum, wird in der Studie betont.

Wo die Kluft am größten ist

Das Wohlstandsgefälle ist allerdings hoch: Die Nordamerikaner verfügen über das 36-fache des Vermögens der Osteuropäer. Und das Geld ist auch innerhalb eines Landes ungleich verteilt. In der Allianz-Studie wurde heuer ein neuer Indikator eingeführt, um dies besser zu messen. Das Ergebnis: Am größten ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den USA. Auch Österreich gehört zu den Ländern, in denen es eine relativ hohe Ungleichheit bei Vermögen gibt.

Während 2017 ein perfektes Anlagejahr gewesen sei, stünden die Zeichen jetzt auf Sturm, so Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz: "Höhere Zinsen, Handelskonflikte und eine zunehmend populistische Politik verursachen Spannungen und Turbulenzen."