Europarechtler Walter Obwexer hält das von SPÖ und FPÖ angekündigte Glyphosat-Verbot für nicht durchsetzbar. Einschränkungen seien erlaubt.

Die Rechtslage ist für Walter Obwexer, Europarechtsexperte an der Universität Innsbruck, klar: Ein generelles Verbot von Glyphosat ist vor Dezember 2022 in Österreich nicht umsetzbar. Auch nicht in der von der SPÖ am Mittwoch vorgeschlagenen Form.

Wie berichtet, ...