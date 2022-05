Gmundner Milch geht mit bayerischer Molkerei zusammen

Aus der Fusion der Alpenmilch Salzburg Genossenschaft mit jener der Gmundner Molkerei wird definitiv nichts.

Wie die Gmundner Molkerei am Samstag in einer Aussendung bekannt gab, soll künftig die Kooperation mit der Milchwerke Jäger GmbH in Haag in Oberbayern vertieft werden. Zuvor hatte sich auch die Alpenmilch Salzburg Genossenschaft um eine Fusion mit den Gmundnern bemüht. "Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen und dem Abwiegen aller Vor- und Nachteile haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gmundner Molkerei eGen (mbH) in ihrer Sitzung am 27. Mai entschieden, das Angebot der Firma Jäger, die bereits bestehende Kooperation auch gesellschaftsrechtlich zu vertiefen, weiter zu verfolgen."

Die Milchwerk Jäger GmbH kooperiert bereits seit 2019 mit der Gmundner Molkerei. Die Bayern betreiben dort eine Produktion für die italienische Käsespezialität Pasta Filata. Die Milch dafür kommt von den Milchbauern der Gmundner Molkerei.

Laut Aussendung bietet Hermann Jäger der Genossenschaft eine gleichberechtigte Beteiligung an seinem Unternehmen an. "Die Gmundner Molkerei bleibt somit bestehen und die Landwirte würden Miteigentümer der Milchwerke Jäger GmbH in Haag in Oberbayern werden."

Die Firma Jäger ist seit zwanzig Jahren am österreichischen Milchmarkt tätig. Derzeit haben rund 230 heimische Landwirte mit einer Milchmenge von ca. 70 Mio. kg pro Jahr einen Liefervertrag mit der Firma Jäger. Langfristig sei geplant, diese Milchmengen bei der Gmundner Molkerei verarbeiten zu lassen. "Dies bedeutet, dass der Produktionsstandort in Oberösterreich abgesichert ist und somit die oberösterreichische Milchwirtschaft gestärkt wird."