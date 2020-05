Schon vor Ausbruch der Pandemie war das Umfeld perfekt für die klassische Fluchtwährung Gold. Der Preis könnte sich in den nächsten Jahren verdreifachen, glauben Experten.

Dass Anleger in Krisenzeiten versuchen, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, und somit in wertbeständige Anlageformen flüchten, hat eine lange Tradition. Allein dieser Grund würde in der aktuellen Coronapandemie für einen kräftigen Preisschub bei dem begehrten Edelmetall ausreichen.

...