Gold hat jetzt Hochsaison

Experten erwarten, dass der Goldpreis weiter steigt. Eine Rezession dürfte dazu ebenso beitragen wie Hamsterkäufe von Notenbanken.

Günstiger könnte das Umfeld für überzeugte Anleger in Gold kaum sein - das ist die Kernbotschaft des jüngsten jährlichen Goldreports ("In Gold We Trust") 2023, den die Fondsgesellschaft Incrementum am Mittwoch in Wien präsentiert hat. Vor allem die weiterhin hohe Inflation, eine drohende Wirtschaftsabschwächung (Rezession) als Folge der "verspäteten Vollbremsung der Notenbanken" und der Wechsel vom Dollar als Weltreservewährung hin zu Gold sorgten für steigende Nachfrage nach der über Jahrhunderte bewährten Krisenwährung Gold, sagen die Autoren der 430 Seiten starken ...