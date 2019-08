Google "offen für Gespräche" zu Digitalsteuer

Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter hat beim Forum Alpbach ihre Gesprächsbereitschaft in der Digitalsteuer-Causa signalisiert. "Wenn die Politik auf uns zukommt, sind wir offen für Gespräche", sagte Antlanger-Winter bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Wirtschaftsgespräche am Mittwoch. "Google zahlt in allen Ländern die gesetzlich vorgegebenen Steuern", betonte sie.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter