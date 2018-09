Google spült nicht nur in die eigene Kasse Geld

Seit 20 Jahren wird gegoogelt: Die Suchmaschine hat auch die Geschäftswelt verändert. Wer gefunden werden will, muss investieren.

Reinhard Wagner weiß es auf den Euro genau: 290.913 Euro hat er in diesem Jahr bereits nach Irland überwiesen. Empfänger: der vor 20 Jahren gegründete Konzern Google. Im Gegenzug landen viele Internetnutzer, die auf der Suchmaschine nach Jalousien suchen, auf der Webseite des Oberösterreichers. Für den Geschäftsführer von massjalousien.com lohnt es sich, das Geld in die Datenkrake zu investieren. "Von 100 Leuten, die via Google auf unsere Seite kommen, kaufen drei ein. Das bringt uns schwarze Zahlen." Drei Millionen Euro Umsatz erwartet er für heuer.