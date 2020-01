GPA-djp mit Forderungen und Infos für atypisch Beschäftigte

Rund 1,3 Millionen Beschäftigte in Österreich sind "atypisch", das heißt sie haben keine unbefristete Vollzeitstelle sondern arbeiten etwa Teilzeit, befristet, geringfügig oder als Freie Dienstnehmer. Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) fordert von der neuen Regierung Verbesserungen und will die Betroffenen über eine Homepage www.AufDeinerSeite.at besser über ihre Rechte informieren.

Bereits ein Drittel aller Beschäftigten in Österreich arbeitet atypisch, und es werden immer mehr, erläutert GPA-Chefin Barbara Teiber am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Für die Gewerkschaft gebe es da viel zu tun. Denn die meisten Atypischen haben weniger soziale Sicherheit, weniger Rechte und verdienen auch weniger Geld als ihre Kolleginnen und Kollegen in unbefristeter Vollzeit.

Auf die Nachteile in der sozialen Absicherung verweist Veronika Bohrn Mena vom GPA-Bereich "IG Flex". So haben etwa die Neuen Selbstständigen erst ab dem 43. Krankheitstag Anspruch auf Krankengeld - die Gewerkschaft fordert den Krankengeldanspruch ab dem ersten Krankheitstag. Auch beim Gehalt zeige sich, umso kürzer und instabiler die Beschäftigten arbeiten, desto schlechter ist die Lohnentwicklung: Im Schnitt verdienen atypisch Beschäftigte um ein Viertel weniger als regulär Beschäftigte. Laut Rechnungshof-Einkommensbericht 2018 betrug der Bruttostundenlohn für Normal-Beschäftigte 15,70 Euro, für Teilzeitbeschäftigte 12,90 Euro, für Leiharbeitskräfte 11,90 Euro, für befristet Beschäftigte 10,50 Euro und für geringfügig Beschäftigte 8,40 Euro.

Bei Pflichtpraktika, die knapp 300.000 Schüler und Studierenden absolvieren müssen, fordert die Gewerkschaft einen verpflichtenden Entgeltanspruch, weil nicht nur gelernt sondern auch gearbeitet werde. Weiters müsste die Zeit des Praktikums auch in die Sozialversicherung einbezogen werden, um als Versicherungszeit für die Pension zu zählen. Auch die Befristungen für Arbeitsverhältnisse werden immer mehr: Zunehmend werde an das Probemonat eine Befristung angeschlossen, die sachlich nicht nachvollziehbar sei. Die Gewerkschaft fordert, dass schon die erste Befristung sachlich begründet sein müsse. Die Dauer der Befristung soll dem Tätigkeitsniveau der Stelle entsprechen.

Auch Teilzeitarbeit nehme immer mehr zu, besonders bei Frauen. Die von der Regierung geplante Informationsoffensive über die Folgen von Teilzeit sei zu begrüßen, aber sei zu wenig. Die Gewerkschaftsforderungen: Der Durchrechnungszeitraum für den Mehrarbeitszuschlag bei Teilzeitbeschäftigung soll von drei Monaten auf einen Monat reduziert werden. Und bevor eine neue Stelle ausgeschrieben wird, sollten die Teilzeitbeschäftigten die Möglichkeit haben ihre Stunden aufzustocken. Auch Leiharbeit nimmt zu: Im Dezember 2019 sei die Zahl von 90.000 Leiharbeitern erstmals überschritten worden. Die Gewerkschaft fordert eine Höchstgrenze für Leiharbeiter pro Betrieb.

Teiber verweist auf das Beispiel Amazon: Beim US-Konzern seien in Österreich am Standort Großebersdorf über 95 Prozent der dort Arbeitenden als Leiharbeitskräfte tätig, lediglich das Management sei bei Amazon selbst angestellt. Vorteil für Amazon: Die betriebliche Mitbestimmung werde ausgehebelt, und die Arbeitnehmer könnten von einem Tag auf den anderen ohne Kündigungsfristen ihren Job verlieren. "Das ist eindeutig ein Missbrauch und kann nicht im Sinne des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes sein", so die Spitzengewerkschafterin. Daher fordert sie eine Höchstgrenze der Leiharbeiter pro Betrieb von maximal 50 Prozent der Belegschaft, die später auf 10 Prozent gesenkt werden solle. Derzeit gebe es nur eine Höchstgrenze für die Branche. Amazon reize nicht nur in Österreich, sondern in jedem Land das Arbeitsrecht bis an die Grenzen aus. Bei einem internationalen Gewerkschaftstreffen in der Slowakei wolle man Strategien dagegen überlegen.

Im Regierungsprogramm sei das Kapitel Arbeitsrecht ziemlich kurz ausgefallen, so die GPA-Chefin, zu den atypisch Beschäftigten finde sich gar nichts. Das dort formulierte Ziel der Armutsbekämpfung erkenne sie an, es fehlten aber die konkreten Maßnahmen, wie die Zahl der 300.000 "Working Poor" in Österreich, von denen viele atypisch beschäftigt seien, verringert werden könne. Teiber wird ihre Forderungen für atypisch Beschäftigte an Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) schicken. "Wir wollen in einen Dialog treten".

Insgesamt gab es 2018 laut Statistik Austria 809.400 ausschließlich Teilzeit-Beschäftigte und 496.900 sonstige atypisch Beschäftigte. Dazu zählen 236.400 befristet Beschäftigte, 189.700 geringfügig Beschäftigte, 90.000 Leiharbeitskräfte und 32.800 Freie Dienstnehmer. Weiters gab es noch 70.000 sogenannte Neue Selbstständige, die streng genommen nicht beschäftigt sind, von der Gewerkschaft jedoch auch zu den atypisch Beschäftigten gezählt werden, weil sie oft wirtschaftlich abhängig sind.

Bei Frauen ist das Normalarbeitsverhältnis inzwischen schon in der Minderheit: 38 Prozent Teilzeitbeschäftigten und 15 Prozent weiteren atypisch Beschäftigten stehen nur mehr 47 Prozent im Normalarbeitsverhältnis gegenüber. Bei Männern sind hingegen 83 Prozent in einem Normalarbeitsverhältnis, 6 Prozent arbeiten Teilzeit und weitere 11 Prozent atypisch. Insgesamt sind 11,1 Prozent aller Beschäftigten in atypischer und 17,9 Prozent in Teilzeitarbeit, 70,9 Prozent haben unbefristete Vollzeit, die nach der vorgegeben Vollzeit im jeweiligen Kollektivvertrag definiert wird.

Quelle: APA