Grasser beklagt hohe Prozesskosten

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Hauptangeklagter in einem seit zwei Jahren geführten Korruptionsprozess, hat im Interview mit der "Krone" am Sonntag erneut seine Unschuld beteuert. Der Prozess habe ihn bisher etwa 2,5 Millionen Euro gekostet, der Verdienstentgang sei noch höher. "Ich musste alles, was ich hatte, verkaufen. Die Wohnung in Wien, die Seeliegenschaft am Wörthersee", so Grasser.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser