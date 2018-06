Grasser-Prozess - Am 37. Tag geht es weiter mit Meischberger

Am 37. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wird weiterhin aus dem Tagebuch des Zweitangeklagten Walter Meischberger gelesen. Das handschriftlich verfasste Notizbuch liefert eine Schilderung der Ereignisse im Herbst 2009, als die Buwog-Korruptionsvorwürfe bekannt wurden, aus Meischbergers Sicht.

Meischberger soll als Mittelsmann Schmiergeld für Grasser bekommen und an ihn und den Immobilienmakler Ernst Karl Plech weitergeleitet haben, so die Anklage. Bisher beteuert Ex-FPÖ-Generalsekretär Meischberger zwar seine große Nähe zum befreundeten Grasser, beim Buwog-Geschäft habe er aber keine Informationen von ihm bekommen. Auch Grasser weist die Vorwürfe zurück, dass bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) im Jahr 2004 Schmiergeld in Millionenhöhe geflossen sei.

Allerdings zeigen die Tagebucheinträge Meischbergers vom Herbst 2009, dass er vom Verhalten Grassers ihm gegenüber ziemlich enttäuscht gewesen war. Grasser habe versucht, sich in Interviews auf seine Kosten herauszureden, meinte Meischberger damals und überlegte sogar, dem Ex-Minister seine Freundschaft aufzukündigen.

Richterin Marion Hohenecker stellt die Tagebucheinträge den damaligen Vernehmungsprotokollen Meischbergers bei der Staatsanwaltschaft gegenüber. Beim Prozess am Donnerstag zeigte Hohenecker ein Leistungsverzeichnis des mitangeklagten Anwalts Gerald Toifl. Darin sind im Herbst 2009 zahlreiche gemeinsame Termine mit Grasser und Meischberger sowie dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech zum Thema "Omega" angeführt.

Die Omega war jene Gesellschaft, die zur Weiterleitung der Gelder aus der Buwog-Provision von Zypern nach Liechtenstein diente. Die Millionen flossen zuerst von Wien nach Zypern zu einer Briefkastengesellschaft des mitangeklagten früheren Lobbyisten und PR-Unternehmers Peter Hochegger. Von dort ging das Geld auf ein Konto der Gesellschaft Omega mit Sitz in Delaware, USA. Von dem Omega-Konto wurden die Gelder in bar abgehoben und in bar auf drei Konten in Liechtenstein eingezahlt.

Anwalt Toifl wurde im Herbst 2009, als der Schmiergeldverdacht im Rahmen der Privatisierung der Bundeswohnungen bekannt wurde, von Meischberger kontaktiert und engagiert. Toifl hat im Oktober und November in seinem Leistungsverzeichnis zahlreiche Termine mit Meischberger, Grasser und Plech notiert.

So heißt es etwa in Toifls Leistungsverzeichnis: 1. Oktober 2009 - Telefonat KHG (Karl-Heinz Grasser, Anm.), 12. Oktober 2009 - Treffen WM, EP, KHG (Meischberger, Plech, Grasser, Anm.), 15. Oktober 2009 - Telefonat KHG Beratungsvertrag und Koordination, 18. Oktober 2009 - Treffen WM, EP, KHG, 19. Oktober 2009 - Treffen WM, EP, KHG, 22. Oktober 2009 - Termin Wicki (mitangeklagter Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki, Anm.) und so weiter. Am 11. November 2009 ist ein Termin mit Grasser und Wicki "betreffend Mandarin" eingetragen, am 12. November ebenso. Am 18. November 2009 heißt es im Leistungsverzeichnis des Anwalts: "Telefonate Wicki und KHG wegen Darstellung Zufluss Firma CH".

Toifl war im Zuge der Ermittlungen vom Anwalt eines Beschuldigten selbst zum Beschuldigten geworden. Er hatte juristisch beeinsprucht, dass seine Unterlagen im Prozess verwendet werden dürfen, aber in letzter Instanz verloren.

Meischberger gibt im Prozess an, er habe erst im Herbst 2009 erfahren, dass auch Grasser über die Offshore-Briefkastenfirma "Mandarin" investiert habe. Das habe die Sache kompliziert gemacht, sagte Meischberger heute.

Laut Anklage wurde das Schmiergeld in Liechtenstein zu gleichen Teilen auf drei Konten verteilt, für Meischberger, Plech und Grasser. Meischberger gibt an, alle drei Konten hätten ihm gehört. Dazu präsentierte er unter anderem eine Immobilieninvestmentvereinbarung zwischen ihm und Plech.

Richterin Hohenecker hielt Meischberger heute auch die Kontounterlagen des Kontos "400.815" bei der Hypo Investmentbank in Liechtenstein vor, das laut Anklage in Wahrheit Grasser gehörte. Meischberger pocht darauf, dass es sein Konto war. Für seinen Todesfall ist dort Plech als Zeichnungsberechtigter eingetragen. Dies begründete Meischberger so, dass weder seine Lebensgefährtin noch seine Kinder davon informiert waren, dass er Geld in Liechtenstein habe. Plech habe davon gewusst, wie er im Falle seines Todes sein Erbe aufteilen wollte. Plech habe aber von der Sterbeklausel gar nichts gewusst, sagte Meischberger im Herbst 2009 zum Staatsanwalt.

(APA)