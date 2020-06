Grasser-Prozess: Beamte wollten BIG-Projekt statt LTT

Am 146. Tag im Grasser-Prozess ist es am Mittwoch um die Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower gegangen, der laut Staatsanwaltschaft eine Schmiergeldzahlung von 200.000 Euro an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere vorausgegangen ist - was die Angeklagten bestreiten. Befragt wurden drei Zeugen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL Richterin Marion Hohenecker