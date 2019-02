Grasser-Prozess: Bürger interessierten sich für Krawatten

Am 76. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere befragte Richterin Marion Hohenecker heute die Sekretärin, die seine Termine verwaltete. Und davon gab es jede Menge, "der Terminkalender war übervoll, immer", so ihre Aussage. Auch an Anfragen via E-Mail fehlte es nicht, wobei vieles banale Fragen gewesen seien - etwa wo der Minister seine Krawatten kauft.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER / APA- POOL Ex-Minister Grasser trägt auch vor Gericht stets Krawatte