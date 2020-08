Grasser-Prozess geht in die Sommerpause

Der Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wegen Korruptionsverdachts bei der Bundeswohnungsprivatisierung hat sich am Mittwoch am 154. Tag in eine vierwöchige Sommerpause verabschiedet. Zwei Tage lang hat Richterin Marion Hohenecker aus dem Buwog-Akt verlesen. Dabei wurden auch Abhörprotokolle der polizeilichen Telefonüberwachung der Angeklagten vorgespielt.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Aktenverlesung stand zwei Tage lang am Programm