Grasser-Prozess geht mit Einvernahme von Thornton weiter

Am 19. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wurde am Donnerstag die Einvernahme des früheren Managers im Immofinanz- und Constantia-Privatbank-Konzern, Christian Thornton, fortgesetzt. Thornton bekannte sich am Mittwoch "nicht schuldig". Dem ehemaligen Leiter des Rechnungswesens der Immofinanz wird Bestechung und Untreue vorgeworfen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL Thornton wird den zweiten Tag befragt