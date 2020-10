Grasser-Prozess geht mit Zeugenbefragungen weiter

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere rund um die Bundeswohnungsprivatisierung (Buwog u.a.) geht am Dienstag im Wiener Straflandesgericht weiter. Vergangene Woche war der Verhandlungstag am Donnerstag wegen der Erkrankung eines Prozessbeteiligten ausgefallen. Am 163. Tag im Mega-Prozess stehen drei Zeugenbefragungen am Programm. Auch für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche sind Verhandlungstermine angesetzt.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser

Befragt wird am Dienstag der Unternehmer H., der mit dem Belastungszeugen Willibald Berner bekannt ist. Weiters wird der Zeuge S. befragt, der im Verwaltungsrat der in der Schweiz ansässigen Gesellschaft Ferint gesessen ist. Auf ein Konto der Ferint AG bei der Meinl Bank zahlte Grasser 500.000 Euro in bar ein. Der bisher letzte derzeit geplante Verhandlungstermin ist der 15. Oktober. Der Prozess, der im Dezember 2017 begonnen hatte, neigt sich dem Ende zu. Einen konkreten Termin für das Urteil gibt es aber noch nicht. Quelle: APA