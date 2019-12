Grasser-Prozess ging mit Julius Meinl in die Weihnachtspause

Im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger, Ernst Karl Plech und andere Angeklagte wegen Korruptionsverdachts bei der Bundeswohnungs-Privatisierung ist am Donnerstag der letzte Verhandlungstag des heurigen Jahres abgehalten worden. Der Banker Julius Meinl wurde am 132. Prozesstag als Zeuge per Videokonferenz einvernommen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Vorbereitungen für Videokonferenz im großen Schwurgerichtssaal