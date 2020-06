Grasser-Prozess nach Corona-Pause wieder im Gange

Der seit Dezember 2017 geführte Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere Personen ist am Dienstag in Wien nach einer über dreimonatigen Corona-Pause fortgesetzt worden. Zuletzt war am 20. Februar verhandelt worden. Im Gericht gelten Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Zum Auftakt wurden Anträge der Grasser-Verteidigung, die einen Lauschangriff orteten, abgewiesen.

Der Große Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht wurde adaptiert. Plexiglas-Schutzwände vor dem Richtertisch, vor den Staatsanwälten und bei den Sitzen der Schöffen sowie in der ersten Reihe der Angeklagten sollen die Prozessbeteiligten vom Virus abschirmen. Die Angeklagten und ihre Anwälte sitzen wesentlich weiter voneinander entfernt als bisher.

"Zum Schutze unserer aller Gesundheit und zur Umsetzung der Rechtsvorschriften in der Corona-Pandemie ergeben sich folgende Änderungen", erläuterte Richterin Marion Hohenecker. Covid-19-Pakete seien verteilt worden, bestehend aus Handdesinfektionsmitteln und Plexiglas-Visieren. Die Abstandsregel von einem Meter gelte. Der ursprüngliche Prozessplan, das Verfahren im Sommer zu beenden, sei wegen der Corona-Pandemie nicht mehr haltbar, so die Richterin. Trotzdem wolle sie das Beweisverfahren in diesem Jahr beenden.

Der Verteidiger des Hauptangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Norbert Wess, hat zum Auftakt den Richtern "strukturelle Befangenheit" vorgeworfen. Grund seien die Bild- und Tonaufnahmen im Gerichtssaal zur Unterstützung der Schriftführer, die aber nach seinen Angaben auch vor und nach den Verhandlungen gemacht worden seien. So seien auch Äußerungen von Angeklagten und deren Anwälten aufgenommen worden, zwar mit unterschiedlicher Qualität, aber vieles sei zu verstehen.

Es seien über 169 Stunden lang unrechtmäßig Bild- und Tonaufnahmen aufgezeichnet worden, empörte sich Wess, der dazu auch ein Gutachten vorlegte. "Eine erschreckend hohe Anzahl an nicht-öffentlichen, vertraulichen Gesprächen wurde aufgezeichnet", beklagte er einen "Lauschangriff". Auch Zuschauer und Journalisten seien betroffen. Verteidiger Wess forderte unter anderem eine Löschung der Aufnahmen.

Richterin Hohenecker wies die Anträge der Verteidigung ab. Den Befangenheitsantrag gegen die Richter bezeichnete sie als "unsubstanziert". Das Material liege der Verteidigung seit Anfang 2018 vor. Auch den Antrag auf Vernichtung des Bild- und Tonmaterials, das außerhalb der Verhandlung aufgenommen worden sei, lehnte die Richterin ab. Da Grassers Anwalt auch möglicherweise gesetzwidrige Handlungen in den Raum gestellt habe, käme eine Vernichtung des Materials einer möglichen Beweismittelvernichtung gleich, so die Richterin.

Auch die Gerichtssprecherin des Wiener Straflandesgerichts machte in einer Stellungnahme gegenüber der APA die Position des Gerichts klar: Zu Anfang jedes Verhandlungstages werde protokolliert, dass die Verhandlung zusätzlich zur Schriftführerin auch mit Bild und Ton aufgezeichnet werde und auch entsprechende Schilder am Zugang zum Saal darauf hinwiesen. Die dabei verwendeten Mikros seien erkennbar und ausschließlich vorne am Richtertisch, bei den Schöffen, dem Staatsanwalt, den Privatbeteiligtenvertretern und im Zeugenstand.

Die Tische der Angeklagten und der Anwälte seien nicht mit Mikros versehen, auch der Zuschauerraum nicht. Selbstverständlich seien auch die Nebenräume des Saales (Zimmer der Verteidiger, Vorhalle, Gänge usw.) ohne Mikros. In der langen Mittagspause werde in der Regel die Anlage abgeschaltet.

Als Zeugen geladen waren am Dienstag der ehemalige Finanzminister Hannes Androsch (SPÖ) sowie der langjährige ÖVP-Abgeordnete und nunmehrige Volksanwalt Werner Amon. Androsch verwies auf seine Vernehmungsprotokolle, insbesondere auf seine letzte Befragung. Diese lag aber am Dienstag in der Hauptverhandlung nicht den Unterlagen bei. In der Befragung des Ex-Finanzministers ging es um ein Treffen zwischen ihm, Androsch, und dem ehemaligen Angeklagten RLB-OÖ-Chef Ludwig Scharinger, der mittlerweile verstorben ist. Demnach habe Scharinger Androsch mitgeteilt, dass der angeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech ihm, Scharinger, mitgeteilt habe, dass er bei Großaufträgen des Bundes ein wichtiger Mittler sein könne, bei entsprechender Entlohnung.

Scharinger habe ihm aber versichert, er habe für den Zuschlag bei der Privatisierung der Bundeswohnungen nichts gezahlt, so Androsch in der Einvernahme. Dies bestätigte Androsch im Zeugenstand, an Details des Gesprächs mit Scharinger könne er sich aber nicht erinnern. Plech ist wegen einer schweren Erkrankung nicht prozessfähig.

Scharinger selber hatte in einer Einvernahme das Treffen ebenfalls geschildert. Es sei eigentlich um etwas anderes gegangen, aber er habe Androsch über das Ansinnen von Plech auf eine Provision erzählt, weil es ihn geärgert habe. Androsch habe ihm, Scharinger, daraufhin den Rat gegeben, alles zu protokollieren - und über Plech und sein Umfeld gemeint: "Jo, so sans ..." Plech gilt als väterlicher Freund des mitangeklagten Lobbyisten Walter Meischberger, dieser wiederum war enger Freund und Trauzeuge des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser.

Laut Anklage sollen sich Plech, Meischberger, Hochegger und Grasser bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) im Jahr 2004 illegal bereichert haben. Bei der Privatisierung ist eine geheime Provision von fast 10 Mio. Euro geflossen, die an die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger ging. Grasser, Meischberger und Plech bestreiten den Anklagevorwurf, dass die Provision Schmiergeld gewesen sei, damit im Gegenzug ein Konsortium um Immofinanz, RLB OÖ und andere den Zuschlag erhielt. Grasser und Plech bestreiten auch den Anklagevorwurf, dass sie bei der Millionenprovision mitkassiert hätten.

