Grasser-Prozess: Petrikovics verteidigt Geheim-Provision

Die Befragung des fünftangeklagten Ex-Immofinanz-Chefs Karl Petrikovics durch Richterin Marion Hohenecker hat sich heute wieder um die Abrechnung des Buwog-Honorars von Peter Hochegger gedreht. Petrikovics verteidigte die Geheimhaltung der Abrechnung, die mittels falscher Rechnungen an eine zypriotische Hochegger-Firma, die Astropolis, erfolgte. Hochegger habe dies so gewollt, meinte Petrikovics.

Die Richterin hakte mehrmals nach: Wenn es sich bei der Beratung um eine normale Leistungserbringung handle, wie Petrikovics immer sage, warum seien die Rechnungen dann mit falschen Inhalten geschrieben worden? Weder Hochegger noch die Buwog seien in den Rechnungen erwähnt worden. Petrikovics meinte, das sei auf Wunsch Hocheggers so geschehen. Von ihm aus hätte man Buwog schon reinschreiben können, aber den Namen Hochegger nicht. Im Nachhinein sei man sicher klüger, räumte er ein. Auch in den Aufsichtsratsprotokollen der Immofinanz finde sich nirgends der Name Hochegger, so die Richterin.

Petrikovics selber hatte im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen Probleme, weil ihm ein Bruch der Vertraulichkeit vorgeworfen worden war. Er hatte laut eines Artikels in der "Wiener Zeitung" vom 8. Mai 2004 gemeint, dass der Finanzminister für die rund 60.000 Wohnungen 1 Mrd. Euro bekomme, schließe er aus. Dies rief die begleitende Investmentbank Lehman Brothers auf den Plan, die einen Bruch der Vertraulichkeitsverpflichtung im geheimen Bieterverfahren rund um die Bundeswohnungen ortete und der Immofinanz mit dem Ausschluss aus dem Bieterverfahren drohte. Daraufhin musste Petrikovics eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass er das im Zeitungsbericht Geschriebene gar nicht gesagt habe. Der damalige Immofinanz-Chef stellte diesen Vorgang heute als eine reine Formsache dar, die ihn nicht beunruhigt habe.

Richterin Hohenecker hielt Petrikovics dann seine Aussagen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss vor. Petrikovics bezeichnete den U-Ausschuss als "politische Bühne", die Abgeordneten hätten sich profilieren wollen. Oftmals seien sie schlecht vorbereitet gewesen, er habe den Eindruck gehabt, es ginge zeitweise nur um die "Schlagzeile".

Später wiederholte Petrikovics seine Sicht, wonach der ebenfalls angeklagte Lobbyist Peter Hochegger ihm einen wichtigen Tipp gab, dass hinter dem Mitbewerber CA Immo die Bank Austria steht - und somit die CA Immo ein potenter Gegner beim Kauf der Buwog war. "Im Rahmen des Erstgesprächs kam von Dr. Hochegger, es geht nicht um die kleine CA Immo, sondern möglicherweise die Bank Austria", sagte Petrikovics in der Befragung durch Staatsanwalt Alexander Marchart. Zuvor habe er nicht verstanden, wie die kleine CA Immo die großen Bundeswohnungen stemmen hätte können.

Dies ist insofern überraschend, da schon vor der Beauftragung von Hochegger am 10. Mai 2004 in mehreren Zeitungsberichten zu lesen war, dass die CA Immo mit der Bank Austria biete. So schrieb das "WirtschaftsBlatt" am 24. April 2004 über die Bieter für die Bundeswohnungen: "CA Immo mit Bank Austria-Creditanstalt". Was auch nicht überraschte, war doch die Bank an der CA Immo als Kernaktionär beteiligt, was auch kein Geheimnis war sondern im Firmenbuch stand und in Zeitungsberichten erörtert wurde.

Oberstaatsanwalt Gerald Denk hielt Petrikovics zahlreiche Medienberichte zu den engen Geschäftsverbindungen zwischen Peter Hochegger, Walter Meischberger, Ernst Karl Plech sowie Grasser vor. Hochegger hatte etwa die KMU-Kampagne für das Finanzministerium im Auftrag Grassers organisiert. Hochegger war mit Meischberger und Plech im Seitenblicke-Magazin geschäftlich tätig. In Zeitungs- und Magazinberichten aus den Jahren 2002 und 2003, also vor und während der Privatisierung der Bundeswohnungen, wurden die guten Beziehungen zwischen den vier nunmehr Angeklagten ausführlich beschrieben.

Er habe zu diesen Berichten keine Wahrnehmungen, sagte Petrikovics. Zu seinem Medienverhalten gab er an, er habe ab und zu Zeitungen gelesen, wenn er dafür Zeit hatte, aber nur die Wirtschaftsberichte. Politische Berichte hätten ihn nie interessiert. Auf die Frage, ob er wisse, wer damals Bundeskanzler und Finanzminister gewesen sei, räumte er ein, dass er das natürlich gewusst habe - aus der "Zeit im Bild".

Kurz aufhorchen ließ der derzeit eine Haftstrafe in einer anderen Causa in Haft absitzende Petrikovics auch mit der Aussage, dass er immer noch Immofinanz-Aktien halte. Die Aktie habe durch den Kauf der Bundeswohnungen enorm profitiert. Zum Zeitpunkt des Erwerbs habe er etwa 40.000 bis 50.000 Immofinanz-Aktien gehalten. Auf die Nachfrage des Staatsanwalts, wieviel genau er selber durch den Kauf der Bundeswohnungen verdient habe, gab Petrikovics keine Auskunft.

