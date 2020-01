Grasser-Prozess startet ins neue Jahr

Der Grasser-Prozess ist am Dienstag mit dem 133. Verhandlungstag nach einer längeren Weihnachtspause ins neue Jahr gestartet. Als einziger Zeuge ist der Kronzeuge in den bisherigen Telekom-Prozessen, Gernot Schieszler, ins Wiener Straflandesgericht geladen. Der ehemalige Telekom Austria-Manager soll über angebliche Schmiergeldzahlungen des teilstaatlichen Konzerns an politische Parteien aussagen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Zeuge Gernot Schieszler zeigte sich redselig