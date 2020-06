Grasser-Prozess - Strengere Regeln für die Hauptverhandlung

Der Grasser-Prozess hat am Mittwoch, dem 140. Verhandlungstag etwas verändert begonnen. Der Zutritt wurde strenger geregelt. War es bisher möglich, schon etwa eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn den Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht zu betreten, wurde am Mittwoch erst mit Aufruf der Strafsache der Zutritt in den Gerichtssaal erlaubt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ab sofort strengere Regeln im Schwurgerichtssaal