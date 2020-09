Grazer Herbstmesse abgesagt

Nach tagelanger Unsicherheit ist am Donnerstag die Grazer Herbstmesse 2020 nun wegen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden. "Schweren Herzens muss die Messe Graz nun bekannt geben, dass die Bemühungen nicht vom erwünschten Erfolg gekrönt waren", hieß es in einer Aussendung. Die Gesundheitsbehörde hatte einen negativen Bescheid ausgestellt: Die Durchführung sei bei den zu erwartenden Menschenmassen nicht möglich.

"Angesichts der aktuellen epidemiologischen Lage mit der wieder stark steigenden Verbreitung von Covid-19, und der Tatsache, dass ein Contact-Tracing bei der Zahl an Besuchern mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen der Behörden nicht möglich sei, wurde das umfangreiche Konzept der Grazer Herbstmesse negativ beschieden", hieß es in der Begründung. Eine Planbarkeit von Großveranstaltungen sei in der derzeitigen Situation, weder nach den gesundheitlichen noch wirtschaftlichen Kriterien, möglich, so das Fazit.

"Leider haben wir letztendlich, aufgrund der derzeitigen epidemiologischen Lage, keine behördliche Genehmigung bekommen. Die Entscheidung zu akzeptieren fiel uns nicht leicht, da wir unter anderem bei der mehrmaligen Erstellung eines Hygiene- und Präventionskonzepts unser Bestmögliches gegeben haben, dass die Grazer Herbstmesse 2020 stattfinden kann. Allerdings hat für uns die Sicherheit und Gesundheit aller Aussteller, Besucher, Partner und Mitarbeiter oberste Priorität. Daher ist die Absage der Grazer Herbstmesse 2020 aufgrund der aktuellen erhöhten Infektionszahlen die verantwortungsvollste Konsequenz", sagte Vorstand Armin Egger.

Quelle: APA