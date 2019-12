Grazer Hotelier Weitzer übernimmt Kurhaus Semmering

Das Kurhaus Semmering soll wieder zu einem Hotel werden, teilte ein Sprecher von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich in einer Aussendung mit. Der Grazer Hotelier Florian Weitzer habe das traditionsreiche Haus gekauft und wolle das denkmalgeschützte Gebäude unter Berücksichtigung der historischen Substanz revitalisieren und als Hotel betreiben.

Weitzer betreibt derzeit fünf eigentümergeführte Hotels in Graz und Wien. Das Kurhaus am Semmering stelle für ihn eine "wunderbare Verbindung" zwischen den beiden Städten dar, so Weitzer in der Aussendung. Für die nun anstehende mehrjährige Planungsphase sagte ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki "bestmögliche Unterstützung" zu.

Das Kurhaus Semmering wurde 1909 als monumentales Kurhotel errichtet. Während der Weltkriege waren Heereskriegslazarette untergebracht, nach dem Zweiten Weltkrieg diente es als Erholungsheim für Bundesbedienstete. 2007 wurde es von einem kasachischen Konsortium übernommen. Zuletzt diente das Kurhaus Semmering als Veranstaltungsort für Festivals und Theateraufführungen.

Quelle: APA