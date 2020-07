Grazer Wirecard-Tochter meldete Insolvenz an

Die Wirecard Central Eastern Europe GmbH - eine Tochter der deutschen Wirecard - mit Niederlassungen in Graz und auch in Wien musste am Freitag beim Handelsgericht Graz Insolvenz anmelden. Dies teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) mit. Näheres war vorerst nicht bekannt. Die Firma hatte ihre Grazer Niederlassung im Neubauviertel Graz-Reininghaus erst seit kurzem bezogen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Wirecard-Skandal zeiht weite Kreise