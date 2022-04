Greyhound g'heat de Bayern

Erfolgsmodell Fernbus. Gründer André Schwämmlein spricht zehn Jahre nach der Gründung von Flixbus über Gegenwart und Zukunft.

Vor mittlerweile elf Jahren erfuhren drei junge Studenten von den Plänen der deutschen Bundesregierung, den Busmarkt zu liberalisieren - und gründeten daraufhin das Mobilitäts-Start-up Flixbus. 2012 startete man mit dem Angebot von Fernbus-Verbindungen, 2018 folgte der Einstieg in den Zugverkehr mit der Marke Flixtrain. Heute steuert das Unternehmen über 2500 Destinationen in 37 Ländern an, bietet täglich über 400.000 Verbindungen und beschäftigt weltweit knapp 5000 Mitarbeiter. Seit der Übernahme der Traditionsmarke Greyhound ist Flixbus im Oktober 2021 auch die Nummer ...