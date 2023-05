Größte börsennotierte Firmen mit Rekordgewinn

Die im Börsenindex ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer einen Rekordgewinn aus, zeigt der am Donnerstag veröffentlichte AK.Dividenden.Report. Die OMV, der Verbund und die Erste Group zahlen auch jeweils die höchste Dividende ihrer Geschichte. 17 der 20 ATX-Firmen haben bereits Gewinnzahlen bekanntgegeben - sie kommen auf 14,7 Mrd. Euro Gewinn und wollen zusammen 5,5 Mrd. Euro ausschütten. Das wäre um knapp 58 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wenn noch die voestalpine, AT&S und Do&Co dazukommen, dürften in Summe mehr als 6 Mrd. Euro an die Aktionäre der 20 ATX-Firmen fließen, das wäre drei Mal so viel wie im langjährigen Schnitt, erwartet die Arbeiterkammer. Die Gewinne der 20 Unternehmen dürften sich auf über 15 Mrd. Euro summieren.

Den höchsten Gewinn erwirtschaftete die OMV, die 5,2 Mrd. Euro verdiente, davon seien 3,6 Milliarden Euro den Aktionären zuzurechnen. Die Dividende wird rund 1,65 Mrd. Euro betragen. Beim Verbund sollen 1,25 Milliarden Euro, bei der Erste Group 811 Millionen Euro an die Aktionäre fließen. Nur die Post und die CA Immo reduzieren diesmal aufgrund von Gewinnrückgängen ihre Dividende.

Im Schnitt gehen knapp 38 Prozent des Gewinns an die Eigentümer, nach 32 Prozent im Vorjahr. Das ist auch aus Sicht der Arbeiterkammer "vertretbar", auch wenn sie sich angesichts der unsicheren Zeit "mehr Zurückhaltung" gewünscht hätte.