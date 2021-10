Größtes Wasserkraftwerk Österreichs in Vorarlberg geplant

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw will angesichts der angestrebten Energiewende seine Kapazitäten massiv ausbauen. Eingebettet in eine bestehende Kraftwerksinfrastruktur soll laut den am Donnerstag präsentierten Überlegungen mit dem "Lünerseewerk II" ein Kraftwerk mit 1.000 Megawatt Leistung entstehen. Das damit größte Wasserkraftwerk Österreichs könnte 2037/38 in Betrieb gehen. Kostenschätzungen belaufen sich auf rund zwei Mrd. Euro in den Jahren 2022 bis 2037.

