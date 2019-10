Vor einer Woche hat XXXLutz in Deutschland zugekauft. Jetzt übernimmt man auch in der Schweiz den Marktführer im Einrichtungshandel.

Der oberösterreichische Möbelhändler XXXLutz setzt weiter auf rasante Expansion. Nachdem man erst im Sommer die 22 Osteuropa-Filialen des ins Straucheln geratenen heimischen Konkurrenten Kika übernommen hat, gab man in der Vorwoche die Hälftebeteiligung am deutschen Möbeldiskonter Roller bekannt. Am Mittwoch ...