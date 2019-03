Gründergeist in Österreich noch unterentwickelt

Österreich ist kein Land der Unternehmensgründer. Als zentrales Hindernis beim Schritt in die Selbstständigkeit werden Steuern, Abgaben und Bürokratie gesehen. Zumindest gaben das rund 97 Prozent der vom FH Joanneum befragten Personen bis 34 Jahren an. Aber auch "die Einstellung der Österreicher zum Unternehmertum" sei ein Hemmnis, so das Wirtschaftsministerium, das die Studie in Auftrag gab.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Steuer-Themen halten Österreicher vom Unternehmertum ab