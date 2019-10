Gütertransport per Lkw legt weiter zu

Der Gütertransport per Lkw steigt weiter, vor allem mit im Ausland zugelassenen Fahrzeugen. In den letzten Jahren ist nicht nur die Zahl der in Österreich zugelassenen Schwerfahrzeuge gestiegen, auch der Transport pro Fahrzeug legte zu, zeigen Daten der Statistik Austria, die am Donnerstag von Statistik-Chef Konrad Pesendorfer im Klub der Wirtschaftspublizisten präsentiert wurden.

Zahl der zugelassenen Schwerfahrzeuge und ihre Nutzung steigt