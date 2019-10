Gusenbauer und Co. verkauften Recyclingfirma an Lidl-Mutter

Der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) hat mit seinem Geschäftspartner Alon Shklarek das Recyclingunternehmen Sky Plastic mit Sitz in Haimburg (Kärnten) an die deutsche Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) verkauft. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "Trend" in seiner aktuellen Ausgabe ohne einen Kaufpreis zu nennen.

Die gemeinsame Investmentgesellschaft von Gusenbauer und Shklarek, Cudos Capital AG, hatte vor fünf Jahren 68 Prozent der Sky Plastic AG erworben. Sky Plastic ist spezialisiert auf das Recycling von Kunststoffen. Laut "WirtschaftsCompass" hielt die italienische H PMG zuletzt 30 Prozent an der Recyclingfirma und der Geschäftsführer Clemens Johann Stockreiter rund 2 Prozent. Anfang der Woche stieg Cudos mit "erheblichem Gewinn" wieder aus, berichtet der "Trend". Sky Plastic erzielte im Jahr 2018 mit 134 Mitarbeitern in zwei Werken einen Umsatz von 47,60 Mio. Euro. Die Mitarbeiter sollen nach dem Verkauf an die Schwarz-Gruppe alle übernommen werden. Das Geschäft mit Kunststoff ist lukrativ. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) lag im Vorjahr bei 3,6 Mio. Euro, geht aus dem Firmenbuch hervor. Quelle: APA