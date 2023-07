Gutachten gegen Zillertaler Wasserstoffbahn, Hörl: Veraltet

Die Debatte um die geplante "Wasserstoffbahn" für das Zillertal hat am Montag neue Fahrt aufgenommen. Die "Tiroler Tageszeitung" berichtete über zwei Gutachten, nach denen die Mehrkosten stark anwachsen könnten und die Realisierungschancen im Vergleich zu anderen Varianten schlechter beurteilt wurden. Zillertalbahn-Aufsichtsratschef Franz Hörl (ÖVP) griff zu scharfer Medien- und Grünen-Schelte und nannte die Gutachten "veraltet". Die Berichterstattung sei "völlig einseitig".

Die Landesregierung hatte sich trotz offenbar möglicher Mehrkosten von 83 bis 87 Mio. Euro (gerechnet auf 30 Jahre) auf den Wasserstoffantrieb festgelegt. LH Anton Mattle (ÖVP) hatte die Mehrkosten mit 2,7 Mio. Euro pro Jahr beziffert. Ein Gutachten des deutschen Beratungsunternehmen KCW für das Land Tirol aus dem heurigen Jahr, das öffentlich bisher nicht bekannt war, nannte indes Mehrkosten von insgesamt 83 Mio. Euro jedoch als "absolute Untergrenze", wie die "TT" nun berichtete. Sie könnten vielmehr bis zu 180 Mio. betragen. KCW regte demnach eine technologieoffene Neuausschreibung an. Durch eine solche könnten nämlich potenziell weitere 97 Mio. Euro bei einem Elektroantrieb gespart werden.

Ein Gutachten des Verkehrsministeriums von 2017 hatte zudem laut dem Bericht die Realisierungschancen eines Wasserstoffantriebes auf nur 55 Prozent geschätzt. Sowohl Oberleitungsvarianten (84 Prozent) als auch Akkulösungen mit Schnellladung (70 Prozent) wurden offenbar besser bewertet.

Hörl fuhr indes schwere Geschütze auf. Der Nationalratsabgeordnete und Aufsichtsratsvorsitzende der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG sprach gegenüber der APA von "veralteten Gutachten" und einer "völlig einseitigen Berichterstattung" der "Tiroler Tageszeitung". Der Bericht lasse außer Acht, dass es längst "neuere und zielgenaue Studien und Berechnungen gibt, die klar auf zeigen, dass die Wasserstoff-Lösung klug, machbar und wirtschaftlich darstellbar ist", so Hörl.

Gegen das "Vorzeigeprojekt" werde aus politischen Gründen intrigiert - vor allem seitens der mittlerweile oppositionellen Grünen. Diesen sei "ein Dieselzug lieber als eine saubere Wasserstoff-Modellregion". "Da sieht man wieder grünes Pharisäertum made by Gebi Mair (Tiroler Grünen-Chef, Anm.), dem es nur darum geht, zu stören, zu behindern und damit letztlich politisches Kleingeld zu machen", griff Hörl den früheren Koalitionspartner im Land scharf an. Einzelne Menschen würden "aus gekränkter Eitelkeit heraus ein ganzes Tal zu boykottieren versuchen". Namentlich nannte Hörl dabei die ehemalige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) "und ihre Helfer". Diese "Kleingeister" seien gescheitert. "Wir machen unbeirrt weiter auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Zillertal", so Hörl.

Die Tiroler Grünen hatten zuvor den Ball aufgegriffen und scharfe Kritik an der schwarz-roten Landesregierung geübt. Die "eindeutigen Gutachten" sollten offenbar "um jeden Preis geheimgehalten" werden, wurde Klubchef Mair in einer Aussendung zitiert. Die Landesregierung habe das beauftragte Gutachten trotz verfassungsrechtlicher Verpflichtung bisher nicht auf der Homepage veröffentlicht. Mehrkosten von 600 Euro pro Tiroler Haushalt seien zu erwarten, warnten die Grünen. Die Öko-Partei pochte auf eine technologieoffene Neuausschreibung.

Eine "faktenbasierte Entscheidung" in Sachen Zillertalbahn forderten die NEOS in einer Aussendung. Der Wasserstoffantrieb sei "nach Vorliegen neuer Daten finanziell utopisch geworden". Auch die NEOS treten demnach für eine technologieoffene Neuausschreibung ein, so LAbg. Birgit Obermüller.

Die Zukunft der Zillertalbahn hatte in den vergangenen Wochen beständig Schlagzeilen gemacht. Die schwarz-rote Landesregierung hatte sich trotz erwarteter Mehrkosten in einem Grundsatzbeschluss im Juni auf den Wasserstoffantrieb festgelegt. Landeshauptmann Mattle ließ wissen, dass man die Mehrkosten bewusst in Kauf nehme und sprach von einer "bewussten Entscheidung für Innovation und Fortschritt". Tirol müsse beim Thema Wasserstoff Vorreiter werden. Als Startjahr visierte man im Tal zuletzt das Jahr 2027 an.

Zuletzt hatten die Zillertaler Verantwortlichen noch mit anderweitigem Ungemach zu kämpfen gehabt. Der bisherige Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG, Helmut Schreiner, musste wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit und des unrechtmäßigen Führens eines Doktortitels seinen Hut nehmen.