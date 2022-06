Gute Aussichten für qualifizierte Ukrainer am heimischen Arbeitsmarkt

Fast ein Drittel der Vertriebenen hat einen akademischen Abschluss. Arbeitsintegration funktioniert, aber es gibt noch viele offene Fragen.

Der heimische Arbeitsmarkt entwickelt sich trotz anhaltender Herausforderungen positiv. Die Zahl der arbeitslosen Personen in Österreich ist zuletzt um 1097 Personen gesunken. Insgesamt waren 297.386 Personen auf Jobsuche, davon 227.743 arbeitslos, weitere knapp 70.000 (exakt 69.643) nehmen an Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice AMS teil.

Arbeitsminister Martin Kocher spricht von einer "trotz großer Herausforderungen immer noch einigermaßen positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt". Damit sei die Zahl der Jobsuchenden (arbeitslos oder in Schulungen) unter der Marke von 300.000 geblieben, ein Wert, der Mitte Juni erstmals seit 2012 unterschritten wurde. Weiter rückläufig waren die Voranmeldungen zur Kurzarbeit, sie liegen bei 28.038.

Eine Herausforderung ist die angestrebte Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine in den heimischen Arbeitsmarkt. Bisher wurden rund 70.000 Blaue Aufenthaltskarten als Identitätsnachweis vergeben. Ein gutes Zehntel davon - 7659 Personen - hat eine Beschäftigungsbewilligung, der überwiegende Teil davon (6736) ist bereits aktiv in Beschäftigung. Und insgesamt 6850 Personen sind beim AMS registriert und damit offiziell auf Jobsuche.

Eine Bildungserhebung unter den nach Österreich gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt einen hohen Anteil von akademischen Abschlüssen. Mit knapp 31 Prozent könne fast jeder dritte Arbeitssuchende aus der Ukraine ein abgeschlossenes Studium vorweisen, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Höher sei nur der Anteil derer, die über einen Pflichtschulabschluss verfügen mit 34 Prozent. 6 Prozent haben einen Lehrabschluss, 3 Prozent eine mittlere, 12 Prozent eine höhere Ausbildung. Für die restlichen 15 Prozent fehlen aussagekräftige Unterlagen zur Einschätzung. Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oder weil sie schnell Geld brauchten, würden zahlreiche Arbeitssuchende Jobs unterhalb ihres Ausbildungsniveaus annehmen.

Flüchtlingskoordinator Michael Takacs lobt die gute Zusammenarbeit bei der Integration ukrainischer Flüchtlinge, es gelte aber noch schneller und effizienter zu werden. Takacs wird seine Funktion nicht mehr lange ausüben, er wurde zum künftigen Bundespolizeidirektor bestellt.

Für gut ausgebildete Personen aus der Ukraine gebe es gute Chancen am heimischen Arbeitsmarkt, als größte Herausforderungen nennt AMS-Chef Kopf fehlende Deutschkenntnisse. Ein "wesentlicher Schlüssel" seien auch fehlende Kinderbetreuungsplätze, vor allem am Land. Sie würden Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen schaffen - nicht nur aus der Ukraine, betont Kopf. "Das ist auch eine Antwort auf den aktuellen Fachkräftemangel." Er hoffe, "dass hier etwas weitergeht".

Handlungsbedarf besteht auch noch bei der Zuverdienstgrenze für Vertriebene aus der Ukraine, ohne aus der Grundsicherung zu fallen. Derzeit liegt das Limit bei 110 Euro plus maximal 80 Euro pro Familienmitglied. Die von der Regierung geplante Anhebung auf die Geringfügigkeitsgrenze von 485 Euro scheitert an einem Veto aus Kärnten, das eine Gleichstellung aller Asylbewerber in der Grundversorgung fordert. Kopf kritisiert die Pläne. Arbeit über der Geringfügigkeitsgrenze lohne sich erst ab 1200 Euro - für Frauen mit Kindern oft unerreichbar. Auch noch ungelöst ist ein Anspruch auf Familienbeihilfe.

Eine am Dienstag vorgestellte neue Funktion auf der AMS-Homepage soll die Jobsuche effizienter gestalten. Vertriebene finden Hilfsangebote in vier Sprachen samt Übersicht über den meisten Bedarf und die besten Jobaussichten.