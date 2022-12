Gute Führung beflügelt wie der Gedanke an Sex oder Schoko

Erstmals ist es belegt: Gute Führung regt das Belohnungszentrum im Gehirn stark an. Was Mitarbeiter im Job mehr motivieren kann als Geld.

Eine Gehaltserhöhung, eine Prämie, gar ein Dienstauto: Führungskräfte denken vorwiegend an Geld, wenn sie Beschäftigte belohnen wollen. Dabei könnten sie es billiger haben. Wenn die Belohnung das Team mitreißt, den Einzelnen aktiviert und glaubwürdig ist.

Dass gute Führung im Team Berge versetzen kann, ist ewig Thema. Jetzt ist erstmals die Ursache dafür erforscht. In einem Experiment an der Uni Graz hörten 44 Studentinnen und Studenten per Audioband Führungskräfte, die eine Projektbesprechung leiteten. Der eine quasi ein Barack Obama: ...