Strauchelnde Banken und die schwache US-Wirtschaft verleihen dem Goldpreis Flügel. Aber wie weit und wie lange?

Seit Wochen testet der Goldpreis die Marke von 2000 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) an. Knapp vor Ostern hat er diese Hürde genommen und scheint motiviert für weitere Anstiege. Donnerstagfrüh notierte die Feinunze bei einem Preis von 2031 Dollar, im Tagesverlauf büßte sie wieder etwas an Wert ein. Das ändert nichts daran, dass Gold knapp davor steht, bald die historische Höchstmarke von 2075 Dollar vom Sommer 2020 in Angriff zu nehmen.

Dass es da einen Zusammenhang mit dem ...