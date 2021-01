Hackerangriff auf Palfinger-Gruppe

Die Palfinger-Gruppe mit Sitz in Bergheim ist aktuell Ziel eines laufenden globalen Cyberangriffs, der am Sonntag begonnen haben soll, meldete das Unternehmen am Montagvormittag.

SN/wild & team Cyberangriff auf Palfinger-Gruppe

Die IT-Infrastruktur wie der Versand von E-Mails und die Planungssysteme sind derzeit gestört. Ein Großteil der weltweiten Standorte ist betroffen. Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs sowie dessen Folgen seien derzeit noch nicht abschätzbar, teilte Konzernsprecher Hannes Roither am Montag mit. An der Lösung werde intensiv gearbeitet. Quelle: SN