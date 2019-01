Hagleitner wird größer

Hagleitner kauft in Deutschland zu. Am Standort in Zell am See wird ausgebaut. Die Hygieneprodukte soll es bald auch im Supermarkt geben.

Die Zeller Hygienefirma Hagleitner wächst: Mit Anfang Jänner wurde die deutsche Glessdox GmbH samt Kunden von der Würth-Gruppe übernommen. Die Marke Glessdox, unter der bisher ebenfalls Hygienelösungen für Betriebe verkauft wurden, wird aufgelöst. Auch der Betrieb in Baden-Württemberg wurde eingestellt. Die zehn Vertriebsmitarbeiter werden von Hagleitner weiterbeschäftigt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.