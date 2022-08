Haidach lockt hohen Besuch an

Bayern sorgt sich um die Gasversorgung im Winter. Der Wirtschaftsminister holt sich Gewissheit.

Bis Frühling dieses Jahres war Haidach außerhalb der Region kaum bekannt. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den gedrosselten Gaslieferungen hat sich die Salzburger 88-Seelen-Ortschaft zum Synonym für die Gasversorgung entwickelt, nicht nur in Österreich. Auf dem Ortsgebiet befindet sich einer der größten Gasspeicher in Europa. Das löst in Zeiten drastisch gestiegener Preise und drohender Lieferengpässe einen ungekannten Tourismus aus. Nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen Besuch bei den Salzburger Festspielen für einen Abstecher nach Haidach ...