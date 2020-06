Halbleiterproduzent Infineon verlängert Kurzarbeit

Der Halbleiterproduzent Infineon verlängert am Standort Villach die Kurzarbeit in der Produktion. Betroffen seien Mitarbeiter inklusive Leiharbeitnehmer, bestätigte das Unternehmen einen Bericht der "Kleinen Zeitung" (Samstagsausgabe) gegenüber der APA. Laut Infineon handelt es sich um 1.000 Arbeitnehmer, also zwei Drittel der Kurzarbeiter.

SN/APA (Eggenberger)/GERT EGGENBERG Bis September steht bei vielen Infineon-Mitarbeitern Kurzarbeit an